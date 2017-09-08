Встречать Саакашвили вызвалась Тимошенко

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что лично поедет на границу с Польшей, чтобы встречать Михаила Саакашвили.

Как заявила она в эфире телеканала NewsOne, она хочет "рядом с ним стать".

Я обязательно поддержу Михо Саакашвили лично. Я поеду (...) Я хочу рядом с ним стать, несмотря на то, что мы политические конкуренты, для того чтобы показать, что политическая конкуренция не может использовать все грязные методы политических репрессий, которые сделал действующий президент в отношении бывшего президента Грузии, - сказала Тимошенко.

Чтобы "рядом с ним стать", она даже готова поехать в Польшу.

Вы знаете, что господин Саакашвили не может пересечь границу и зайти на территорию Украины. Поэтому, безусловно, я буду его поддерживать там, где будет он. Он будет на территории Польши, - заявила она.

Тем временем Госпогранслужба Украины советует туристам объехать стороной КПП "Краковец" 10 сентября, когда Саакашвили будет пытаться въехать в Украину.

В ведомстве пояснили, что проблемы с пересечением границы в этом пункте пропуска могут возникнуть в связи с намерениями "отдельных политических партий и депутатов" организовать возле КПП "массовые акции".

Вниманию путешествующих: в связи с возможным проведением массовых собраний вблизи пункта пропуска "Краковец" на протяжении 9-12 сентября Государственная пограничная служба Украины рекомендует выбрать другие маршруты движения во избежание возможных неудобств, - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Ранее появилась информация, что 27 депутатов Верховной Рады предупредили главу Госпогранслужбы, что будут присутствовать 10 сентября на КПП "Краковец" с целью поддержать возвращение Саакашвили в Украину.

Однако помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что человек с недействительным паспортом не сможет пересечь границу Украины.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины со славшись на то, что экс-президент Грузии в запросе на получение гражданства указал ложные данные относительно наличия возбужденных в отношении него уголовных дел.

При этом Саакашвили сообщал, что 10 сентября намерен въехать на территорию Украины через Польшу. Он уверен, что ему это удастся.

Я знаю, что меня будут встречать тысячи моих украинских сограждан. Мне сказали и о том, что несколько тысяч украинских граждан, находящихся в Польше, также хотят пройти через границу вместе со мной, но я не желаю эксцессов. На границе меня будут встречать украинские оппозиционные политики. Я не исключаю, что вместе со мной пересекут границу и европарламентарии, - заявил он.

Ранее сообщалось, что между Тимошенко и Аваковым есть тайные договоренности.

Тогда же сообщалось, что к союзу Тимошенко-Аваков может примкнуть и Михаил Саакашвили.

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