Встречи Путина с Зеленским до нормандского формата не будет

Планов о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до очередного саммита в нормандском формате пока нет.

Нормандская встреча запланирована на апрель в Берлине.

"Сейчас каких-то планов относительно этого нет", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге 24 января.

Он отметил при этом, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт.

Если они сочтут необходимым, они в любой момент смогут договориться об этом (о встрече), - добавил спикер Путина.

Отметим, что на днях Зеленский и Путин находились с рабочими визитами в Израиле. Поэтому была большая вероятность по крайней мере короткой встречи президентов. На ней украинский лидер планировал обсудить вопросы дальнейшего освобождения пленных. Однако встреча так и не состоялась.

24 канал

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