Встречи Путина с Зеленским до нормандского формата не будет

Планов о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до очередного саммита в нормандском формате пока нет.
Нормандская встреча запланирована на апрель в Берлине.
"Сейчас каких-то планов относительно этого нет", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге 24 января.
Он отметил при этом, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт.
Если они сочтут необходимым, они в любой момент смогут договориться об этом (о встрече), - добавил спикер Путина.
Отметим, что на днях Зеленский и Путин находились с рабочими визитами в Израиле. Поэтому была большая вероятность по крайней мере короткой встречи президентов. На ней украинский лидер планировал обсудить вопросы дальнейшего освобождения пленных. Однако встреча так и не состоялась.
24 канал
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