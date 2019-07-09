Встречу Зеленского и Трампа должны подготовить к "августу-сентябрю", - посол Чалый

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон должен быть полностью подготовлен в "августе-сентябре".

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Голосу Америки.

"Думаю, август-сентябрь. Я думаю, в настоящее время визит должен быть полностью подготовлен", - сказал посол.

Он рассказал, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп намерены провести содержательный разговор с глазу на глаз.

"Они между собой найдут "химию". Они в телефонных разговорах между собой нашли эту "химию" отношений. Другое дело - какой смысл будет", - отметил Чалый.

По его словам, уже на этой неделе представители украинского президента прибудут в США для организации визита и определения даты встречи. Источник Голос Америки

UATV

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