Вступил в силу новый закон о Конституционном суде

Сегодня, 3 августа, вступил в силу обновленный закон о Конституционном суде, который долгое время обсуждался и был принят со скандалом. Вчера текст документа был опубликован в Голосе Украины - официальном вестнике Верховной Рады.

В документе прописана методика переформатирования органа, его полномочий, вводится конкурс для кандидатов в судьи КСУ, ответственность за невыполнение решений суда. Также закон регламентирует процедуры рассмотрения конституционной жалобы.

Ранее в качестве принципиальных новшеств в законе президент Петр Порошенко отметил "абсолютно прозрачный конкурсный отбор", благодаря которому у общественности появится возможность ознакомиться с тем или иным кандидатом в судьи, а также возможность любого юридического (кроме представителей государства или местного самоуправления) или физического лица подать жалобу в КСУ.

По вступившему в силу закону суд имеет право издавать обеспечительные приказы, а также прекращать действие любой сомнительной в конституционном плане законодательной нормы.

С экспертизой в конституционных процессах по жалобам до 2020 года будет помогать институт иностранного спецсоветника.

По новой редакции закона работа КСУ будет проходить в составе шести коллегий, двух сенатов и Большой палаты ведомства.

Кроме того, значительно вырастет зарплата действующих судей КСУ - до 120 тысяч гривень в месяц, и судей КСУ в отставке (пожизненно около 60 тыс грн).

13 июля 2017 года Рада приняла новую редакцию закона о КСУ взамен действующей, вступившей в силу в 1996-м.

Ряд правозащитных организаций обратились к президенту с призывом не подписывать закон о КСУ из-за заложенной в нем процедуры открытого голосования парламента за кандидатуру омбудсмена. Замена тайной процедуры открытой произошла якобы по ошибке во время обсуждения в Раде во втором чтении поправок к законопроекту. Президент откликнулся и заявил, что внесет на рассмотрение парламента предложения по изменениям в законодательство об омбудсмене. Порошенко подписал закон 31 июля.

Первая страница опубликованного 2 августа 2017 года закона: