ВСУ должны быть способны освободить ОРДЛО - Порошенко

Вооруженные силы Украины нужно укрепить настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но способными освободить оккупированные территории Донбасса. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции президент Петр Порошенко.

"Это наше безусловное право. И оно должно быть обеспечено достаточным военным потенциалом. Но, конечно, приоритетным, безальтернативным мы считаем именно мирное, политико-дипломатическое восстановление территориальной целостности", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, Украина будет придерживаться минских договоренностей и настойчиво добиваться размещения миротворческой миссии ООН на условиях, приемлемых для Украины.

Он подчеркнул, что война в Донбассе и российская агрессия остается главным вызовом для Украины.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.