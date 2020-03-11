ВСУ нужна программа развития вооружения, а не закупка для латания дыр - Таран

Вооруженным силам Украины нужна техническая модернизация и продуманная программа развития вооружения, а не бессистемная закупка для латания старых дыр. Об этом в среду в Киеве заявил новоназначенный министр обороны Украины Андрей Таран, передает УНН.

"Говоря о приоритетах работы Министерства обороны, я бы хотел сказать, что главным считаю необходимость обеспечения высокой обороноспособности страны. Способность Вооруженных Сил давать соответствующий отпор нападавшему. Такой отпор, чтобы у агрессора пропадало даже желание испытать мощь наших бойцов", - отметил Таран.

Он рассказал, что сегодня уже выразил благодарность тем военнослужащим, которые "заставили замолчать ПТРК, который вчера подло выстрелил по нашему автомобилю, в результате которого погибли люди".

"Поэтому я считаю, что в первую очередь армия должна быть хорошо вооруженной. Этот вопрос сожалению в настоящее время является проблемным. Вооруженные силы нуждаются в технической модернизации, переходе на современные системы вооружения с использованием новейших технологий. Необходима продуманная программа развития вооружения, а не бессистемная закупка для латания старых дыр", - сказал министр.

Напомним, накануне российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. В результате обстрела один украинский защитник погиб на месте, еще один скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще один защитник госпитализирован с боевым травмированием.