ВСУ заняли 29 место в рейтинге сильнейших армий мира

По сравнению с прошлым годом наша армия поднялась на одну позицию вверх.

Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место, всего в рейтинге 136 стран. Сейчас украинская армия находится между Грецией (28 место) и Чехией (30 место).

Первая тройка армий мира уже несколько лет остается неизменной: США, Россия и Китай. Армия Израиля опустилась в этом году на 16 место, Польша заняла 22 место, Беларусь 42, а Венгрия - 57 место. На последнем месте расположился Бутан.

Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, в ходе которого учла более 50 факторов. Страны, у которых есть ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.

А что другие страны?

Китай в 2018 году увеличит расходы на оборону на 8,1%, после чего бюджет составит 1,11 трлн юаней, а это около 175 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп предлагает на 2019 год увеличить оборонные расходы до 716 миллиардов долларов. Эта сумма должна покрыть годовой бюджет Пентагона, в частности, на текущие войны и поддержку ядерного арсенала США.

К 2035 году Швеция планирует удвоить свой бюджет на нужды оборонного сектора с 6,5 миллиардов долларов в год до более 14 миллиардов. Одной из причин такого решения стали действия России в Украине и Грузии.

В конце января парламент Дании принял решение об увеличении в течение следующих шести лет своих расходов на оборонную сферу более чем на 50%. Причиной также стало нарастание угрозы со стороны России.

По материалам: Global Firepower