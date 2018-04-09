Вторая попытка: пограничники не пустили экипаж "Норда" в Крым

Моряки попытались пересечь админграницу с полуостровом в КПВВ Чонгар на тех же автомобилях российских дипломатов, что и в Гоптовке

Экипаж судна "Норд" после неудачной попытки выехать на автомобилях российских дипломатов в РФ через пункт пропуска в Харьковской области попытался пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Громадське радіо.

По его словам, в ночь на 9 апреля те же микроавтобусы с дипномерами РФ прибыли на КПВВ Чонгар; в авто находились члены команды задержанного судна.

Пограничники выяснили, что у пассажиров нет украинских паспортов, необходимых для пересечения админграницы, поэтому отказались пропускать автомобили.

После этого моряки вернулись на материковую Украину и остановились в отеле в одном из городов вблизи админграницы с Крымом, сообщил Слободян.

Вечером 7 апреля 2018 года члены экипажа "Норда" попытались выехать в Россию на автомобилях российских дипломатов через пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области, однако сотрудники Госпогранслужбы их не пропустили.

25 марта пограничники задержали в украинских водах Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом РФ, зарегистрированное во временно аннексированном Крыму. Суд арестовал капитана судна по подозрению в нарушении порядка въезда-выезда с оккупированной территории.