Вторая задержанная сотрудниками НАБУ - якобы Виктория Лесничая

12 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали группу лиц, которые требовали 300 тысяч долларов за содействие в трудоустройстве на руководящую должность в НАК Нафтогаз Украины. Официально в НАБУ имена задержанных не называют, однако СМИ озвучили уже две фамилии.

Первая задержанная - якобы директор департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлана Кондзеля. Вторая задержанная - якобы экс-заместитель министра культуры Виктория Лесничая. Об этом пишет Украинская правда.

Лесничая была заместителем министра культуры Михаила Кулыняка с сентября 2010 года по октябрь 2011-го. В январе 2012-го Кулыняк назначил ее гендиректором заповедника Киево-Печерская Лавра. А уже в августе 2012-го Лесничая стала одной из главных ньюзмейкерок страны. Ее обвинили в необоснованных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке "серых" финансовых схем. Она опровергла все обвинения в свой адрес. 10 августа Минкульт уволил ее с должности в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.

Как сообщал Главред, сотрудники НАБУ провели операцию "под прикрытием" и задокументировали требование взятки в размере 300 тысяч долларов. Всех фигурантов дела задержали после получения первого транша - 150 тысяч долларов США.

В Офисе президента подтвердили задержание своего чиновника детективами НАБУ.

"Сегодня (12 ноября, - Главред) сотрудники НАБУ задержали руководителя одного из главных департаментов Офиса президента Украины. Эта особа работала в разных отделах Администрации президента с 2005 года. Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше пост коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны", - говорится в сообщении в телеграм-канале ОП.

На данный момент правоохранители проводят следственные действия. Решается вопрос сообщения о подозрении.

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