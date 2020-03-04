Второй Кабмин Зеленского: на кого сделал ставку президент

Перезагрузка правительства - кто вместо Гончарука и компании?

Для премьер-министра Алексея Гончарука среда, 4 марта, скорее всего, станет последним днем работы в Кабмине. Спустя полгода президент Владимир Зеленский пошел на перезагрузку исполнительной вертикали, решившись провести ротацию в правительстве. Также чистки могут зацепить и руководителей нескольких правоохранительных органов. О том, что послужило поводом для решения президента, читайте в материале "Апострофа".

Разговоры о кардинальных изменениях в правительстве ведутся уже не первую неделю. Как уже ранее писал "Апостроф", в начале февраля шли разговоры о том, чтобы "подчистить" несколько особенно спорных персонажей - министра социальной политики Юлию Соколовскую и министра здравоохранения Зоряну Скалецкую. Также в кулуарах регулярно заходила речь о неудовлетворительной работе министра финансов Оксаны Маркаровой и главы "скрещенного" министерства культуры и спорта Владимира Бородянского.

Впрочем, уже скоро в СМИ появилась информация о том, что в Офисе президента задумались над тем, чтобы сделать этот процесс более масштабным и заменить не несколько министров, а фактически весь Кабмин во главе с премьер- министром Алексеем Гончаруком. После назначения руководителем Офиса президента Андрея Ермака данный процесс заметно активизировался. В частности, с прошлой недели активно обсуждаются кандидатуры нового премьера, среди которых фигурировали такие весьма известные люди как экс- вице-премьер министр Украины Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский. Со вторым у президента давние приятельские отношения, и в последнее время экс- глава СБУ, приезжая в Украину из Монако, где он проживает, часто встречался с президентом. Что же касается Тигипко, то по словам источников "Апострофа", его кандидатура изначально обсуждалась на пост вице-премьер- министра по экономическому развитию, однако такая должность не устроила его.

В результате, звезды сошлись, и вместо ряда разных кандидатур, остался лишь один персонаж, претендующий на должность главы правительства, и пользующийся поддержкой "сильных мира сего" - речь идет о недавно назначенном вице-премьер-министре по развитию общин и территорий Денисе Шмыгале, которого собеседники "Апострофа" связывают с олигархом Ринатом Ахметовым. Впрочем, как рассказали нам источники, Шмыгаля нельзя назвать исключительно человеком самого богатого человека страны. Бывший глава Ивано- Франковской ОГА в условиях кадрового голода просто оказался компромиссной фигурой между олигархами (не только Ахметова, но и Коломойского) и Банковой.

После того, как президент Зеленский попросил созвать внеочередное заседание Верховной Рады, собеседники во фракции заговорили не только об отставке Гончарука и масштабной замене министров, но и ротации руководства правоохранительных органов. В частности, речь зашла о замене Генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Интересно, что ни о какой внутрипартийной дискуссии внутри "слуг" речь не шло. Окончательные решения спускались в стены парламента сверху - из Офиса президента. Поэтому многие депутаты из "Слуги народа" на вопрос о потенциальных кандидатах в те или иные министерства и ведомства не могли ответить ничего конкретного. "Все решается в Офисе президента, там составляются списки, там проводятся собеседования", - прокомментировал "Апострофу" один из нардепов, уточнив, что решения принимаются в узком кругу ближайших соратников президента. Впрочем, совсем без внимания депутатов из "Слуги народа" президент не оставил, собрав свою фракцию на закрытое заседание во вторник вечером в помещении парламента.

Ещё днём некоторые депутаты из СН говорили "Апострофу" о претензиях к Генпрокурору. "Часть депутатов фракции недовольна Рябошапкой. Где посадки? Он заворачивает подозрения по Порошенко, которые есть в ГБР, и многое другое. По словам Венедиктовой (глава ГБР, - "Апостроф"), там нормальные подозрения. Имеется постановление об увольнении Рябошапки, 150 голосов уже есть, в Раде 226 тоже наберется", - прокомментировал один из нардепов СН. Вместе с тем также назвали того, кто может занять место Рябошапки - народный депутат СН Сергей Ионушас. Ранее, как говорили источники "Апострофа", его хотели назначить заместителем Генпрокурора, однако Рябошапка выступил против появления в своей команде "чужака".

В то же время, источники в Офисе генпрокурора заявили "Апострофу", что на данный момент голосов за увольнение Рябошапки нет. "У них около 160-180 голосов, но вообще это решение - сейчас полностью ответственность президента, он его должен принять", - отметили на улице Резницкой. Кроме того, в защиту Генерального прокурора публично выступили западные партнёры - это дали понять и в американском посольстве, анонсировав проведение мероприятия с участием Рябошапки как раз во время встречи Зеленского со своими нардепами. Впрочем, это может не спасти нынешнего Генпрокурора. И судя по тому, что ни сам Рябошапка, ни один из его замов так не появился на встрече депутатов с президентом, похоже, в Офисе генпрокурора ощущают, что стоят на вылет...

Что же касается Артема Сытника, то тут как прогнозирует нардеп, скорее всего, все ограничится отчетом. "По нему невозможно выполнить процедуру, хотя его уволить во фракции хотят даже больше людей, чем Рябошапку", - рассказал один из нардепов-"слуг".

А вот по масштабным увольнениям министров, похоже, в партии Зеленского - консенсус. "Поездки по регионам помогают понять настроения людей, их не устраивает медицинская реформа, процесс децентрализации", - комментировал в кулуарах заместитель главы фракции Александр Корниенко. В целом, было видно, что во фракции готовы пожертвовать нынешним Кабмином.

Ближе к вечеру стало понятно, что решение по изменению правительства принято, а "Апострофу" подтвердили, что Алексей Гончарук после длительных раздумий все-таки написал заявление об отставке и передал его в парламент. На вечернем заседании "слуг", где присутствовало все руководство Офиса президента кроме Сергея Трофимова, по словам источников, новый Кабинет министров уже представлял будущий премьер Денис Шмыгаль. "Зачитывал фамилии с листочка. Перед этим президент поблагодарил бывший состав Кабмина за работу, но сказал, что мы не завершили процесс перезагрузки", - отметил собеседник "Апострофа".

Теперь у Зеленского планируют заменить почти весь Кабинет министров, однако по некоторым кандидатурам до сих пор идут консультации. "Точно сохранит свою должность министр юстиции Малюська, министр цифровой трансформации Фёдоров, министр инфраструктуры Криклий (его считают квотой Авакова, - "Апостроф"), Милованов возглавит аграрное министерство, хотя по нему ещё идут консультации", - рассказал источник. Касательно кандидата на аграрное министерство, ещё на днях в команде Зе также называли фамилии Тараса Высоцкого и Романа Лещенко.

Сохранит свой пост министр внутренних дел Арсен Аваков. "По нему на фракции выступило против человек пять не больше, человек пять также высказались в его поддержку", - передаёт участник заседания. Из озвученного на фракции: вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Олег Коростелев (многолетний генеральный директор государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч"), Министерство экономического развития - Роман Жуковский (правда, по нему имеется вопрос - он подпадает под люстрацию, поскольку был одним из руководителей Администрации президента Януковича), Министерство финансов - Игорь Уманский, Министерство иностранных дел - Дмитрий Кулеба, министр Кабинета министров - Олег Немчинов (хотя по словам источника, с Дубилетом ещё ведут переговоры). Министерство развития громад и территорий, скорее всего, возглавит Алексей Чернышов, который сейчас является главой Киевской ОГА (его относят к квоте олигарха Игоря Коломойского).

Министерство здравоохранения получит директор Государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины", известный кардиохирург Илья Емец. Возвращают министерство спорта, о чем "Апостроф" ранее писал. Его возглавит Вадим Гутцайт, которого связывают с одиозным застройщиком, нардепом от "Оппозиционная платформа - За Життя" Вадимом Столаром. Министерство соцполитики - Марина Лазебная (при Януковиче возглавляла Государственную службу занятости). Министерство обороны возглавит генерал-лейтенант в отставке Андрей Таран, который с апреля по август 2015 года был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе, созданный для мирного урегулирования с участием представителей Украины и РФ. Министерство ветеранов может возглавить Сергей Бессараб - нынешний заместитель начальника Генштаба.

Также была предложена кандидатура Алексея Резникова на должность вице- премьера по реинтеграции. Это - квота главы Офиса президента Андрея Ермака. По другим кандидатам ещё ведутся переговоры, с частности, по поводу министра образования Анны Новосад, которую также могут уволить. Дискуссии ведутся как вокруг министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, так и по Бородянскому.

Показательно, что во время озвучивания кандидатур новых министров часть депутатов не знала большинство фамилий. Тем не менее, парламентарии прогнозируют, что в среду голоса у них будут. "У нас было много завалов, если честно. Мы со многим не справились, поэтому нас и ожидает такая масштабная замена", - после заседания фракции сказал "Апострофу" один из нардепов. С ним было сложно не согласиться...

Юлия ЗАБЕЛИНА