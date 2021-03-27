Введено у дію рішення РНБО про анулювання ліцензій і спецдозволів на користування українськими надрами 19 компаніям

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України Про анулювання ліцензій і спеціальних дозволів на видобуток і користування українськими надрами для 19 компаній, повідомляє прес-служба глави держави.

"Відповідне рішення Державної служби геології та надр України готове і буде оприлюднено незабаром", - заявив Зеленський.

Президент також нагадав, що підписав указ про введення в дію рішення РНБО, згідно з яким в 2021 році відбудуться перевірки всіх компаній, які без аукціонів отримали спецдозвіл на користування надрами і не почали видобуток корисних копалин, передусім нафти і газу, упродовж двох років після отримання дозволів.

"Рішення РНБО - це не гучні декларації. Кожне слово з них вже має або незабаром матиме реальні, здебільшого неприємні юридичні наслідки для деяких фізичних і юридичних осіб", - наголосив президент.

Як повідомлялося РНБО ввела санкції щодо 19 компаній, які проходять у справі у справі компанії "Голден Деррік" (пізніше перейменована в "Іст Юроуп Петролеум"), яку пов'язують з екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким, і арешту дозволів яких на користування надрами з минулого року безрезультатно добивається в судах Офіс генпрокурора.

19 березня Рада національної безпеки і оборони вирішила провести аудит всіх дозволів на надрокористування, виданих з 1994 року, і повернути народу в разі виявлення порушень умов користування.