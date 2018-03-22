ВВС Украины приведены в боевую готовность: военные самолёты РФ летали в 40 километрах от Одессы

22 марта силы ПВО Украины были приведены в полную боевую готовность в связи с манёврами российской военной авиации вблизи Одессы, Николаева и Херсона.

Об этом сообщает пресс-центр командования воздушных сил Вооружённых сил Украины.

Как говорится в сообщении, авиация России "осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения междуматериковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 километров к береговой линии со стороны Черного моря с последующим полетом вдоль побережья Румынии, Республики Болгарии и Республики Турции".

Также сообщается о полётах стратегических бомбардировщиков Ту-22 над Чёрным и Азовским морями с отработкой заданий по нанесению условных ударов.

Официальный Киев назвал действия российской авиации "провокационными". В сообщении говорится, что для противодействия возможным угрозам со стороны Воздушно-космических сил Российской Федерации все силы и средства противовоздушной обороны Украины были приведены в боевую готовность.

Правда, не вполне понятно, каким образом могут являться провокационными действия авиации какой-либо страны в 40 километрах от территориии другой.

Полёты российской авиации проходят в рамках военных учений, стартовавших в Крыму 19 марта.иведены в боевую готовность. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

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