"Вы назначены президентом": Порошенко повздорил с чиновником в Одессе

12 января 2017, 15:10
 Политика Источник: Обозреватель (Украина)

Президент Петр Порошенко не дал выступить одному из глав местных администраций во время визита в Одесскую область.

Инцидент произошел во время представления нового главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

"Опустите руку. Вам плохо? Вы, когда потом будете президентом, я вас приглашу, и вы выступите вместо меня", - заявил глава государства.

Чиновник попытался что-то возразить Порошенко из зала, но президент в резкой форме предложил ему сделать это позже.

"Извините, я вам пока что слова не давал. Вы назначены указом президента. Прошу сесть. Если вы хотите доложить президенту какую-то информацию, я вам предоставлю эту возможность", - добавил президент.

Стоит отметить, что по окончанию заседания Порошенко попросил позвать "главу администрации", который хотел выступить.

Как сообщал "Обозреватель", 12 января Порошенко представил нового главу Одесской ОГА Максима Степанова.
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Источник: Обозреватель (Украина)
 
 
 