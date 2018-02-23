Вятрович допустил возможность декоммунизации названия Верховная Рада

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что возможное переименование названия Верховная Рада Украины требует общественного обсуждения.

Об этом историк заявил в ответ на вопрос журналиста о том, не будет ли возглавляемый им институт инициировать переименование названия украинского парламента.

"Мы об этом еще не думали. Хотя, возможно, что название Верховная Рада Украины, является, в известной степени, советским наследием. Я думаю, что это еще требует каких-то дискуссий, обсуждений. Для нас это новая идея", - цитирует Вятровича УНИАН.

Напомним, по состоянию на 10 февраля декоммунизация в Украине фактически завершилась, как сообщал сам Вятрович. Речь шла о переименовании населенных пунктов - около тысячи: "Это почти все", - отмечал он.