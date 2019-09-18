Вятрович рассказал, чем планирует заняться после увольнения

Бывший глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович после увольнения планирует вернуться к исторической деятельности, ведь последние пять лет не мог уделить время этой сфере. Об этом он рассказал в комментарии журналисту УНН.

"Хочу заняться более творческой работой, потому что как историк не имел возможности заниматься историей в течение этих пяти лет. Несмотря на то, что я сам создал хорошие условия для работы историкам, повышая популяризацию истории, популярность истории среди украинском открывая архивы", - рассказал Вятрович.

Однако, пока Вятрович отметил, что планирует отдохнуть, учытывая, что более 5 лет работал, а перед ты было несколько тяжелых месяцев ЕвроМайдана.

Напомним, Владимир Вятрович завершил каденцию на посту главы Украинского института национальной памяти.

Добавим, 25 марта 2014 года Вятрович был назначен главой Украинского института национальной памяти.