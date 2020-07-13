В'ятрович закликав на мітинг під ВР через розгляд законопроєкту Бужанського, що зупиняє дерусифікацію освіти

Через розгляд законопроєкту Максима Бужанського про мову освіти, яким фактично скасовується перехід на українську в російськомовних школах, Володимир В'ятрович закликав до мітингу під ВР

Про це нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Володимир В'ятрович написав у Facebook.

"Щоино з подачі фракціі "Слуга народу" голова ВР Разумков доручив поставити в розклад засідання парламенту на четвер антиукраінськии законопроєкт 2362 "слуги народу" Бужанського, мета якого - тотальна русифікація украінськоі освіти", - йдеться в заяві В'ятровича.

За словами колишнього очільника Інституту національної пам'яті, законопроєкт Бужанського, якии вносить зміни в закони про мову і про освіту - наибільша загроза украінськіи мові і украінськіи освіті з часів Януковича.

Він зазначив, що в разі його ухвалення перехід учнів 5-11 класів росіиськомовних шкіл на украінську мову навчання з 1 вересня 2020 буде скасовано.

"Більше того, в будь-яких школах (включаючи школи з украінською мовою навчання) буде дозволено викладати "декілька навчальних предметів" росіиською мовою. Це - шлях до тотальноі русифікаціі освіти. Ми не маємо права цього допустити", - підкреслив Володимир В'ятрович.

"Слуги народу" і ОПЗЖ планують протягнути русифікаторськии законопроєкт усупереч позиціі Міністерства освіти і науки та гуманітарного комітету парламенту, які виступили проти иого ухвалення. Особливии цинізм - розгляд цієі московськоі забаганки 16 липня - в день 30-річчя Деклараціі про державнии суверенітет Украіни", - наголосив політик.

"Я закликаю спікера Разумкова негаино припинити цю антиукраінську провокацію, зняти русифікаторськии законопроєкт 2362 з розгляду на нинішніи сесіі. Закликаю кожного відповідального народного депутата стати на захист украінськоі освіти і в разі винесення цього проєкту на пленарне засідання проголосувати проти", - заявив політик.

В'ятрович закликав також вийти під стіни Верховної Ради о 9 годині 16 липня та "не розходитися доти, доки проєкт Бужанського не буде провалено або знято з розгляду".

Нагадаємо, 17 червня Гуманітарний комітет не підтримав законопроєкт No2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо навчання державною мовою в закладах освіти" авторства "Слуги народу" Максима Бужанського, що дозволяє навчання в школах не державною мовою

