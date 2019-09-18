Вятрович завершил каденцию на посту председателя Института нацпамяти

Владимир Вятрович завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти. Об этом он лично сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти. Это были наполненные пять с половиной лет", - написал Вятрович.

Он подчеркнул, что достиг большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой.

В частности, по его словам, Украина свободна от тоталитарной символики, архивы КГБ открыты, справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлена.

"Уверен, работа Института должно продолжаться. Должны воплотиться начатые институциональные проекты: создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти", - отметил главы ИНП.

Он отметил, что работа по популяризации истории должна продолжаться.

"Я получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарука, что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы", - добавил Вятрович.

Как сообщал УНН, по словам Вьятровича, декоммунизация в Украине коснулась 26 районов, почти тысячи городов и 52 тысяч улиц.