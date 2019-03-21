Выборы-2019: Национальный экзит-пол проведут три социологических центра

Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова проведут национальный экзит-пол на выходе из избирательных участков 31 мая. Об этом сообщила директор фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина, передает Укринформ.

"Экзит-полы в Украине играют особую роль и особое значение. Это необходимое условие не ночных ток-шоу, а форма контроля общественности за честностью выборов", - сказала Бекешкина.

Она отметила, что первые результаты экзит-пола будут обнародованы в 20 часов, и это будет информация по состоянию на 18 часов. Затем социологи обнародуют данные в 23 часа - это будут цифры на закрытие участков.

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