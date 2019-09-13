Выборы на Донбассе под дулами российских автоматов невозможны, - Кучма

Выборы на оккупированном Донбассе можно проводить только после того, как оттуда уйдут российские войска

Об этом заявил в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма, информирует "ДС" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кучма отметил, что "все время идут разговоры о том, чтобы провести выборы на Донбассе".

"Но какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить, когда войска ушли прочь из Украины, тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты", - подчеркнул он.

Представитель Украины в ТКГ также выразил мнение, что компромиссы можно искать, но не за счет украинских интересов.

"А сегодня так быстро все хотят эту проблему решить. Так, как я понимаю, Макрон сегодня... Но действительно мы не видим, чтобы это было в интересах Украины, по большому счету. Хотя дипломатия должна работать, как сегодня сказал президент", - указал Кучма.

Как сообщала "ДС", ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что местные выборы нужно провести по всей территории Украины, включительно с оккупированными территориями Донбасса.