Выборы президента России в Крыму являются нарушением международного права, - Порошенко

Выборы президента России в оккупированном Крыму являются грубым нарушением международного права. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Проведение российской оккупационной администрацией так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права. Это и не удивительно для страны, которая систематически и сознательно противопоставляет себя всему внешнему миру", - заявил Порошенко.

По его словам, выборы в Крыму - это еще одно свидетельство пренебрежения Кремля основополагающими принципами, на которых базируются международный мир и безопасность.

"Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины", - добавил Порошенко.

Звернення з приводу нелегітимних виборів російського президента в Криму

Проведення російською окупаційною адміністрацією так званих виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму є черговим брутальним порушенням Росією міжнародного права. Це й не дивно для країни, яка систематично й свідомо протиставляє себе усьому зовнішньому світу. Так звані вибори в Криму - ще одне свідчення зневаги Кремля до основоположних документів та принципів, на яких протягом останніх 70-ти років базуються міжнародний мир та безпека, зокрема Статут ООН та Гельсінський заключний акт. Результати незаконного голосування є нікчемними та не матимуть жодних правових наслідків. Легітимними президентськими виборами в Криму можуть бути лише вибори Президента України. #КримЦеУкраїна Опубліковано Петром Порошенком 19 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция не признает результаты голосования на выборах президента России в Крыму.