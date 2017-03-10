Выборы в ОРДЛО больше не обсуждают в Минске - член ТКГ

На мирных переговорах в Минске больше не поднимается вопрос о выборах на Донбассе, поскольку ситуация с безопасностью в регионе остается неудовлетворительной.

Об этом заявила в Facebook представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская.

"Вопрос выборов на оккупированных территориях и Конституции снят, потому что украинская сторона занимала четкую позицию относительно того, что безопасность прежде всего. Таким образом, выборы в ОРДЛО проводить в соответствии с международными стандартами нельзя", - написала она.

В то же время Айвазовская отметила, что тема выборов не исключена из Минских соглашений.

"Ведь мы должны иметь тактику, стратегию, сценарии, процедуры, протоколы действий для любых процессов в Украине, в том числе и таких сверхсложных", - объяснила она этот факт.

В Кремле уже прокомментировали заявление Айвазовской. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "Минск-2" - единственный документ для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Минск, Минские договоренности остаются единственным подписанным текстом, который является дорожной картой в рамках этого внутриукраинского урегулирования. Изменений здесь нет", - подчеркнул он.