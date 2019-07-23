Выборы в Раду: Батькивщина вышла на третье место

Центральная избирательная комиссия обработала 92,86% электронных протоколов об итогах голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе на внеочередных выборах Верховной Рады. Главное изменение среди фаворитов кампании - партия ВО Батькивщина вышла на третье место. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК во вторник, 23 июля.

Согласно оперативным результатам, за партию Слуга народа проголосовали 43,12% избирателей.

Оппозиционная платформа - За життя набрала 13,03%, ВО Батькивщина - 8,19%, Европейская солидарность - 8,14%, Голос - 5,86%.

Остальные партии не преодолевают проходной пятипроцентный барьер. Так, у Радикальной партии Олега Ляшко 4,01%, у партии Сила и честь - 3,80% голосов, Оппозиционный блок - 3,06%.

У Украинской стратегии Гройсмана - 2,32%, партии Шария - 2,24%, ВО Свобода - 2,17%.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. ЦИК объявит окончательные результаты выборов в течение 15 дней со дня голосования.