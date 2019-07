Выборы в Раду прошли с соблюдением основных прав и свобод, - G7

Послы стран "Большой семерки" назвали внеочередные выборы в Верховную раду конкурентными и такими, которые прошли с соблюдением основных прав и свобод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление G7 в Twitter.

Также послы поздравили Центральную избирательную компанию с проведенной работой.

"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основополагающих прав и свобод. Мы поздравляем ЦИК с проведенной работой. Мы ожидаем рекомендации БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека, - ред.) и поощряем к рассмотрению путей их внедрения", - говорится в сообщении.

G7 ambassadors welcome the holding of competitive parliamentary elections in Ukraine where fundamental rights and freedoms were respected. We congratulate the CEC on their work. We look forward to ODIHR's recommendations and encourage consideration of their implementation. - G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 22 июля 2019 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал выборы в Верховную раду и сообщил о своем визите в Украину на этой неделе. Волкер поприветствовал народ Украины с "сильным голосование за реформы".

На данный момент пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Раду, преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Лидером является "Слуга народа" с поддержкой более 40% избирателей.