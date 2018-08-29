Выборы в Украине: РФ уже сейчас создает десятки тысяч фейковых аккаунтов

РФ уже сейчас через социальные сети активно вмешивается в избирательный процесс в Украине.

Как сообщает пресс-служба администрации президента, об этом глава государства Петр Порошенко заявил во время 13-го совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Уже сейчас ведущие IТ-компании фиксируют создание тысяч, десятков тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании - fake news, подрыв стабильности, - заявил Петр Порошенко.

По словам президента, Россия уже хорошо набила себе руку на других странах, в частности во время нидерландского референдума по ратификации Соглашения об ассоциации и референдума Brexit.

Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети, в киберпространство, держат отдельные медиа. При этом Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями и принципами, - подчеркнул он.

В связи с этим, Петр Порошенко призвал привлечь французских, американских и немецких специалистов к разработке механизма предотвращения вмешательства в избирательный процесс в Украине.

А между тем, в ЦИК посоветовали Верховной Раде запретить агитацию на телевидении и радио.

Trust.UA

http://www.trust.ua