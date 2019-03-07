Выборы в Украине станут ключевым тестом демократического прогресса и развития - заместитель госсекретаря США

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл отмечает, что выборы в Украине станут ключевым тестом для дальнейшего демократического прогресса и развития страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом американский чиновник сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Ключевыми являются выборы, которые вскоре пройдут. Америка поддерживает украинский народ в этом демократическом процессе, а не какого-то конкретного кандидата. Это будет ключевой тест демократического прогресса и развития Украины, и мы ожидаем увидеть свободные и справедливые выборы", - заявил Гейл.

"Когда выборы состоятся, Соединенные Штаты продолжат работать с Украиной и ее народом, чтобы дальше развивать наши стратегические отношения", - добавил Гейл.

Также он сказал, что встретился в Киеве с несколькими ведущими кандидатами в президенты Украины.

"Я не думаю, что стоит делиться конкретикой наших разговоров, но я скажу для вас то же самое, что я говорил и на встречах со всеми другими высшими должностными лицами и кандидатами, Америка ценит и поощряет демократичность процесса в Украине, и именно украинский народ должен делать свои выводы", - добавил заместитель госсекретаря США.