Выдача российских паспортов в ОРДЛО противоречит Минским договоренностям, - Волкер

Выдача российских паспортов украинцам в Донецкой и Луганской областях противоречит Минским договоренностям, и ставит под угрозу усилия по установлению мира.

Об этом написал спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в Twitter.

"Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениями. Ускорение выдачи российских паспортов украинским гражданам противоречит духу Минских соглашений и ставит под угрозу усилия по установлению мира для граждан Украины", - говорится в сообщении.

Russia needs to fulfill its Minsk obligations. Expediting Russian passports for Ukrainian citizens flies in the face in the spirit of the Minsk agreements and puts at risk efforts to bring peace to the citizens of Ukraine.- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) July 18, 2019

Напомним, что 17 июля Россия упростила механизм получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Отметим, что Украина не признает указы Кремля по "паспортизации" Донбасса.

Ранее в Офисе Владимира Зеленского выразили возмущение из-за указа российского президента.

