Выпущенный на поруки Труханов открыл сессию горсовета Одессы

После того, как в четверг, 15 февраля, Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова, городской голова на следующий же день, 16 февраля, открыл заседание 23-й сессии горсовета, на которую зарегистрировались 53 депутата. Одновременно в помещении горсовета присутствуют ряд активистов, которые требуют отставки Труханова.

Как сообщает "Громадське", открытие сессии сопровождалось возгласами активистов и отдельных депутатов с требованием отставки городского головы. На сессии согласно повестки дня, планируется обсудить изменения в состав постоянных комиссий, бюджет города на 2017 и 2018 годы и свыше 40 вопросов по коммунальной собственности и землеотводе.

На сессии также присутствует депутат от БПП Дмитрий Голубов, который накануне взял Труханова на поруки.

В то же время под стенами Одесского городского совета собрались активисты, которые требуют отставки Труханова.

Напомним, 15 февраля Соломенский суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова.

Как сообщалось ранее, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) настаивала на аресте Труханова с альтернативой внесения 50 млн грн залога. Сумма залога для его заместителя Павла Вугельмана, по мнению САП, должна составить 30 млн, а для других подозреваемых - по 10 млн грн.

Напомним, 14 февраля в аэропорту "Борисполь" сотрудники Государственной пограничной службы задержали и передали детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) мэра Одессы Геннадия Труханова и его первого заместителя Павла Вугельмана, которые вернулись в Украину из Польши и Израиля соответственно.

Накануне НАБУ сообщило о подозрении им обоим, а также директору Департамента коммунальной собственности Алексею Спектору, председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Василию Шкрябаю, еще одному должностному лицу и двум представителям коммерческих компаний в рамках дела завода "Краян".

В 2016 году Одесский городской совет дал разрешение на приобретение в ООО "Элит Девелопмент" нежилых помещений на ул. Косовская, 2-Д за 185 млн грн. Это бывшее здание обанкротившегося завода тяжелого краностроения "Краян", которое состоит из двух корпусов общей площадью 14 395 кв. м. За несколько месяцев до этого все имущество завода "Краян" было куплено на торгах примерно за 11,5 млн грн. По подсчетам издания "Нет коррупции", два здания площадью 7967,1 и 6427,4 метра были проданы в ноябре 2015 года примерно за 3,8 млн грн.

Приобретение здания отстаивал лично мэр города Геннадий Труханов.

В декабре 2016 года в рамках расследования этой схемы НАБУ инициировало арест счетов предприятия, бенефициаром которого является депутат облсовета.

По материалам: Громадське телебачення