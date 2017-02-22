Высший совет правосудия отстранил двух судей, судивших активистов Евромайдана

Высший совет правосудия отстранил двух судей, судивших активистов Майдана, решение об их окончательном увольнении пока не принято

Высший совет правосудия временно отстранил двух судей на основании открытых против них дисциплинарных дел.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Речь идет о судье Червонозаводского районного суда Харькова Марине Миндаревой и судье Днепровского районного суда Киева Александре Федюке.

В отношении Миндаревой и Федюка ранее были открыты дисциплинарные дела по подозрению в нарушении присяги. Они выносили решения против активистов Майдана.

В Совете правосудия подчеркнули, что решение об отстранении этих судей будет действовать, пока ВСП не согласует их увольнение или отменит решение дисциплинарной комиссии.

Напомним, 10 сентября 2015 года Высший совет юстиции (нынешний ВСП) открыл дисциплинарные дела по подозрении в нарушении присяги против 28 судей, судивших активистов Евромайдана