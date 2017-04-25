Высший совет правосудия уволил 13 судей в связи с подачей заявлений об отставке.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
В частности, ВСП постановил освободить в связи с подачей заявлений об отставке:
Довжук Татьяну Степановну - от должности судьи апелляционного суда Николаевской области;
Милосердного Михаила Николаевича - от должности судьи Одесского апелляционного административного суда;
Сикана Валерия Макаровича - от должности судьи Попельнянского районного суда Житомирской области;
Товянскую Елену Викторовну - от должности судьи апелляционного суда Житомирской области;
Широкову Лину Владимировну - от должности судьи апелляционного суда Житомирской области;
Щербана Павла Павловича - от должности судьи Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области;
Волошка Сергея Григорьевича - от должности судьи апелляционного суда Херсонской области;
Спас Ольгу Владленовну - от должности судьи апелляционного суда Запорожской области;
Кузину Надежду Петровну - от должности судьи Богодуховского районного суда Харьковской области;
Франко Викторию Андреевну - от должности судьи апелляционного суда Кировоградской области;
Камбулова Дмитрия Геннадьевича - от должности судьи Оболонского районного суда города Киева;
Теслю Богдана Ивановича - от должности судьи Яворовского районного суда Львовской области;
Карпинца Василия Ивановича - от должности судьи хозяйственного суда Закарпатской области.
А также освободить Маринченко Марину Николаевну от должности судьи Оболонского районного суда города Киева по собственному желанию.
В то же время ВСП постановил оставить без рассмотрения сообщения Высшей квалификационной комиссии судей Украины о непредставлении своевременно заявлений об избрания бессрочно судьями:
Приморского районного суда города Одессы Крикливым Олегом Николаевичем;
окружного административного суда Автономной Республики Крым Аблякимовым Эрнесом Энверовичем, Калиниченко Анной Борисовной;
Днепровского районного суда города Киева Вернидубовым Ярославом Ивановичем;
Центрального районного суда города Николаева Прудниковой Анной Михайловной;
Шевченковского районного суда города Киева Середой Галиной Григорьевной.
Кроме того, Совет постановил оставить без рассмотрения заявление Левицкой Натальи Георгиевны об освобождении от должности судьи Львовского апелляционного административного суда в связи с невозможностью исполнять полномочия по состоянию здоровья.
Высший совет правосудия отложил рассмотрение вопроса об освобождении Сингур Валентины Александровны от должности судьи Шосткинского горрайонного суда Сумской области в связи с подачей заявления об отставке.