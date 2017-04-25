Высший совет правосудия уволил 13 судей в связи с подачей заявлений об отставке.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

В частности, ВСП постановил освободить в связи с подачей заявлений об отставке:

Довжук Татьяну Степановну - от должности судьи апелляционного суда Николаевской области;

Милосердного Михаила Николаевича - от должности судьи Одесского апелляционного административного суда;

Сикана Валерия Макаровича - от должности судьи Попельнянского районного суда Житомирской области;

Товянскую Елену Викторовну - от должности судьи апелляционного суда Житомирской области;

Широкову Лину Владимировну - от должности судьи апелляционного суда Житомирской области;

Щербана Павла Павловича - от должности судьи Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области;

Волошка Сергея Григорьевича - от должности судьи апелляционного суда Херсонской области;

Спас Ольгу Владленовну - от должности судьи апелляционного суда Запорожской области;

Кузину Надежду Петровну - от должности судьи Богодуховского районного суда Харьковской области;

Франко Викторию Андреевну - от должности судьи апелляционного суда Кировоградской области;

Камбулова Дмитрия Геннадьевича - от должности судьи Оболонского районного суда города Киева;

Теслю Богдана Ивановича - от должности судьи Яворовского районного суда Львовской области;

Карпинца Василия Ивановича - от должности судьи хозяйственного суда Закарпатской области.

А также освободить Маринченко Марину Николаевну от должности судьи Оболонского районного суда города Киева по собственному желанию.

В то же время ВСП постановил оставить без рассмотрения сообщения Высшей квалификационной комиссии судей Украины о непредставлении своевременно заявлений об избрания бессрочно судьями:

Приморского районного суда города Одессы Крикливым Олегом Николаевичем;

окружного административного суда Автономной Республики Крым Аблякимовым Эрнесом Энверовичем, Калиниченко Анной Борисовной;

Днепровского районного суда города Киева Вернидубовым Ярославом Ивановичем;

Центрального районного суда города Николаева Прудниковой Анной Михайловной;

Шевченковского районного суда города Киева Середой Галиной Григорьевной.

Кроме того, Совет постановил оставить без рассмотрения заявление Левицкой Натальи Георгиевны об освобождении от должности судьи Львовского апелляционного административного суда в связи с невозможностью исполнять полномочия по состоянию здоровья.

Высший совет правосудия отложил рассмотрение вопроса об освобождении Сингур Валентины Александровны от должности судьи Шосткинского горрайонного суда Сумской области в связи с подачей заявления об отставке.