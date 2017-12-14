Высший совет правосудия уволил главу Верховного суда Романюка

Высший совет правосудия 14 декабря уволил Ярослава Романюка с должности судьи Верховного суда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Отметим, что Романюк был избран председателем Верховного суда Украины в мае 2013 года. Сообщается, что Высший совет правосудия 14 декабря 2017 года рассмотрела материалы об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке и об увольнении по собственному желанию.

Так, по результатам рассмотрения ВСП принял решение освободить в связи с подачей заявлений об отставке: Ирину Бухтиярову - с должности судьи Высшего административного суда Украины Владимира Карабаня - с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины; Елену Попович - с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел; Наталью Скорик - с должности судьи хозяйственного суда Черниговской области; Ярослава Романюка - с должности судьи Верховного суда Украины.

Кроме того, Высший совет правосудия принял решение освободить Аллу Боровикову от должности судьи Коммунарского районного суда города Запорожья по собственному желанию. В то же время Высший совет правосудия отказал в освобождении с должности Дмитрия Сокуренко от должности судьи апелляционного суда города Киева.

Напомним,конкурс на замещение вакантных должностей в Верховном суде прошел с нарушениями и несоблюдением международных стандартов. конкурс в штат ВСУ был объявлен Высшей квалификационной комиссией судей в 2016 году. Речь шла о замещении нескольких десятков вакансий судей. Нынешний председатель Верховного суда Ярослав Романюк отказался от борьбы за должность главы Верховногосуда Украины (ВСУ) по личным причинам.