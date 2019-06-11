Высший совет правосудия уволил судью, которая освободила Саакашвили

Ранее Высший совет правосудия отменил решение дисциплинарной палаты об увольнении Ларисы Цокол.

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Печерского районного суда города Киева Ларису Цокол. Об этом сообщается на сайте ВСП во вторник, 11 июня.

"Высший совет правосудия решил уволить Обору Зоряну Богдановну с должности судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области по собственному желанию и Цокол Ларису Ивановну с должности судьи Печерского районного суда города Киева в отставку", -говорится в сообщении.

Также отмечается, что ВСП остановил рассмотрение вопроса об увольнении Владимира Скорика с должности судьи Соломенского районного суда Киева в отставку.

Напомним, 11 декабря 2017 года состоялось заседание по делу Михаила Саакашвили. Рассматривавшая дело судья Лариса Цокол вынесла решение о его освобождении в зале суда.

После этого на нее подали две жалобы, а 19 октября 2018 года ее и вовсе отстранили от занимаемой должности.

Но на прошлой неделе в Высшем совете правосудия отменили решение дисциплинарной палаты об увольнении судьи Цокол.