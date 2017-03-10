Высший совет правосудия выступил против антикоррупционных судов

Законопроект об антикоррупционных судах противоречит закону "О Высшем совете правосудия", пришли к выводу в Высшем совете правосудия.

Высший совет правосудия утвердил консультативное заключение относительно проекта закона Украины "Об антикоррупционных судах" (регистрационный No 6011), внесенного на рассмотрение Верховной Рады народными депутатами Егором Соболевым, Оксаной Сыроед, Иваном Крулько, Мустафой Найемом, Сергеем Лещенко и Светланой Залищук.

"Высший совет правосудия... пришел к выводу о нецелесообразности принятия указанного законопроекта как такового, что противоречит Конституции Украины и не согласуется с законами Украины "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия", которые являются базовыми имплементационными законами в закон Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)", - говорится в сообщении.

Законопроект об антикоррупционных судах был зарегистрирован в Верховной Раде 1 февраля. В законопроекте предлагается создать Высший антикоррупционный суд, которому будут подследственны все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры. 70 судей этого суда должны давать разрешения на прослушивание, арест и отстранение от работы коррупционеров, а также выносить им приговоры. Еще из 30 судей предлагается создать специальную палату в Верховном суде - как апелляционную инстанцию.

Председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк назвал антикоррупционный суд, который планируют создать в Украине, лишним звеном в судебной системе. "Судебная система должна быть максимально прозрачной и понятной... По нашему мнению, это лишнее",- сказал Романюк.