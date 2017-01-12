Высший совет юстиции отстранил от должности судью Высшего хозсуда

Высший совет юстиции (ВСЮ) отстранил от должности судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова

Об этом поинформировал председатель совета Игорь Бенедисюк, сообщает "ДС" со ссылкой на "112 Украина".

Напомним, что в середине октября департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры сообщил о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову и Виктору Татькову. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376 ("Вмешательство в деятельность судебных органов"), ч. 2 ст. 376-1 ("Незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда") УК Украины.

Генпрокурор заявил, что следствие имеет доказательства того, в 2011-2014 гг. судьи фактически подчинили себе систему принятия судебных решений.

Отметим, что Татьков в 2010-2014 гг. был председателем Высшего хозяйственного суда Украины. Его заместителем в эти годы был Артур Емельянов.