Высший спецсуд отменил решение об условно-досрочном освобождении Лозинского - Луценко

Принимая решение относительно Лозинского, суд учел ранее "закон Савченко", по которому один день пребывания в СИЗО засчитывается за 2.

Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отменил решения судов низших инстанций об условно-досрочном освобождении бывшего народного депутата Украины Виктора Лозинского, который был осужден за убийство.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Высшим специализированным судом удовлетворена кассационная жалоба прокуратуры и отменено определение Апелляционного суда Киевской области от 06.04.2016, которым оставлено без изменений определение Бориспольского горрайонного суда Киевской области от 25.02.2016 об освобождении Лозинского В.А. условно-досрочно от отбывания наказания на неотбытую часть наказания - 1 год 11 месяцев 8 дней лишения свободы", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы за убийство местного жителя Валерия Олийныка в Кировоградской области.

Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам уменьшил ему наказание до 10 лет заключения.

6 апреля 2016 года Апелляционный суд Киевской области признал правомерным и оставил без изменений решение Бориспольского горрайонного суда об условно- досрочном освобождении Лозинского. Принимая решение в отношении Лозинского, суд учел "закон Савченко", по которому один день пребывания в СИЗО засчитывается за 2.

Впоследствии Лозинский покинул пределы исправительной колонии в связи с условно-досрочным освобождением по решению суда.

Однако прокуратура Киевской области подала кассационную жалобу в Высший спецсуд с целью отмены решения по условно-досрочному освобождению Лозинского.