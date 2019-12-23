Выводы о Бандере и Шухевиче украинцы должны сделать сами - Дробович

Институт национальной памяти не должен давать указания, как украинцам относиться к противоречивым личностям в истории Украины.

Об этом сказал на пресс-конференции председатель УИНП Антон Дробович, сообщает корреспондент Укринформа.

"История освободительной борьбы и борьбы за украинскую государственность подвергалась огромному идеологическому влиянию Советского Союза, начиная от затирания, заканчивая откровенной фальсификацией истории, демонизацией людей, которые боролись за независимость Украины. Соответственно Институт национальной памяти должен проливать свет на эти вопросы и дезавуировать эти мифы. Но вместе с тем мы должны помнить, и это ни для кого не новость, что личности Бандеры и Шухевича действительно вызывают полярные оценки в украинском обществе. Как должен на это реагировать Институт национальной памяти? Проводить диалог с гражданами, цель которого очень проста. Чтобы люди, которые имеют вопросы относительно этих фигур, не получили пакет рекомендаций, почему это герои. Центральные органы исполнительной власти не должны заниматься рассказыванием стране, кто в ней герои. Это граждане Украины определят, кто у них герои. Или соответствующий уполномоченный орган", - сказал Дробович.

По его словам, Институт национальной памяти должен рассказать, почему для одних граждан эти люди ценные.

"И в данном случае речь идет о вкладе в державотворчество. Для Украины важно осознавать, как сформировалось Украинское государство, что это не на пустом месте возникла эта сложная, многовековая история. И эти личности - конкретный элемент этой истории. Мы должны рассказать, почему для многих людей в Украине ценны эти люди. Не надо подгонять историю под что-то, но надо рассказать. Потому что миллионы людей ценят их, поскольку они сделали этот вклад. Когда большинство населения сидело спокойно на советских кухнях и не хотело ничего делать против Советского Союза, а в это время в тюрьмах, подвалах расстреливали людей за свободомыслие, эти люди поднялись с оружием. Кто-то вступил в союз с нацистами. Кто-то не вступил в союз с нацистами. А просто сам по себе боролся и против одного тоталитарного режима, и против другого. Вот история, которую нужно знать. Люди сами сделают оценки, располагая полной информацией", - подчеркнул Дробович.