Взяточников в мантиях следует задерживать без согласия Высшего совета судей - Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник считает, что для осуществления правосудия надо разрешить задерживать судей без согласия Высшего совета правосудия.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы считаем, что необходимо задерживать судей без согласия Высшего совета судей, поскольку такие действия недопустимы и дискредитируют судебную реформу", - сказал Сытник.

Он отметил, что такое требование нивелирует судебную реформу, которая сейчас начинается и является последним шансом для Украины сделать процесс реформ необратимым.

Сытник напомнил, что 26 января правоохранительными органами был задержан судья Соломенского райсуда города Киева во время получения взятки в размере 22 тысяч долларов за содействие в снятии ареста на имущество, которое находилось в залоге.

И по этому делу возникли "неприятные вещи. Мы не могли избрать меру" пресечения. Сытник пояснил, что детектив с прокурором ходатайствовали об избрании меры пресечения - содержании под стражей, "но нам написали, что необходимо получить на то согласие Высшего совета правосудия для того, чтобы ставить вопрос об аресте или домашнем аресте судьи".

По словам Сытника, эта норма непонятна, потому что ряд судей уже были задержаны без данного согласия и только теперь это решение появилось. Национальное антикоррупционное бюро считает, что такая норма не будет способствовать внедрению судебной реформы.