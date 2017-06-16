The Washington Post: Ультраправые военизированные формирования на Украине бросают вызов правительству страны

На фоне продолжающейся на Украине борьбы против поддерживаемых Россией сепаратистов Киев сталкивается с другой угрозой в отношении своего долгосрочного суверенитета — она исходит от обладающих большими возможностями крайне правых ультранационалистических группировок. Эти группировки не останавливаются перед применением насилия для реализации своих целей, которые, несомненно, противоречат принципам толерантной и ориентированной на Запад демократии, которой Украина якобы хочет стать.

Недавнее жестокое нападение на левого антивоенного активиста Стаса Сергиенко и нанесение ему ножевых ранений свидетельствуют о той угрозе, которую представляют собой эти экстремисты. Сергиенко и его коллеги-активисты полагают, что напавшие на него преступники принадлежат к неонацистской группировке С-14 (это название связано с фразой из 14 слов, используемой сторонниками превосходства белой расы). Нападение на Сергиенко произошло в день рождения Гитлера, и лидеры группировки С-14 опубликовали сразу после этого заявление, в котором восхвалялись действия экстремистов.

Нападение на Сергиенко — это всего лишь верхушка айсберга. Недавно члены группировки С-14 избили политика социалистической ориентации, когда как другие ультранационалистические головорезы штурмом взяли помещения городского совета во Львове и в Киеве. Кроме того, правые неонацистские группировки совершают нападения на художественные выставки (или нарушают их работу), антифашистские демонстрации, на митинги под лозунгом «Украинцы выбирают мир», на мероприятия ЛГБТ, на социальные центры, на медийные организации, на суды, а также на участников марша в День победы, посвященного годовщине окончания Второй мировой войны.

По данным исследования, проведенного «Институтом «Республика», проблема состоит не только в частоте применения насилия со стороны крайне правых группировок, но и в том, что эти правонарушители, в основном, действуют совершенно безнаказанно. Нетрудно понять, почему Киев, похоже, не испытывает большого желания противодействовать этим группировкам, использующим насильственные методы. Прежде всего, крайне правые полувоенные группировки сыграли важную роль на раннем этапе борьбы против поддерживаемых Россией сепаратистов. Киев также опасается того, что эти применяющие насилие группировки могут выступить против самого правительства — они уже делали это раньше и угрожают продолжить это делать в будущем.

Следует сказать, что утверждения российской пропаганды о том, что Украина захвачена нацистами или фашистами, является ложью. Такие крайне правые партии как «Свобода» или «Правый сектор» (запрещенная в России организации — прим. ред.) имеют незначительную поддержку среди украинцев.

Но даже в этом случае не следует игнорировать существующую угрозу. Если власти не прекратят безнаказанность крайне правых, они рискуют еще больше их ободрить, считает Красимир Янков (Krasimir Yankov), научный сотрудник расположенного в Киеве отделения организации Amnesty International. В действительности, наглое желание Виты Заверухи — известной неофашистки, отпущенной под залог и находящейся под домашним арестом после убийства двух сотрудников полиции — опубликовать свои фотографии с 50 другими националистами после штурма популярного киевского ресторана демонстрирует уверенность крайне правых в том, что государство не будет их преследовать.

Сейчас еще не поздно для правительства предпринять шаги для восстановления своего контроля и верховенства закона. Прежде всего, власти должны заявить о политике «нулевой терпимости» в отношении насилия со стороны крайне правых. Президент Петр Порошенко должен приказать основным правоохранительным органам — Министерству внутренних дел, Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуре — сделать борьбу против крайне правых группировок своим главным приоритетом. Законодательная база для привлечения к ответственности членов экстремистских группировок, несомненно, существует. Уголовный кодекс Украины, в частности, запрещает применение насилия против мирных собраний. Полиции следует начать применять этот закон.

Еще более важно то, что правительство должно прекратить любые связи между правоохранительными органами и крайне правыми организациями. Последний пример такого рода имеет отношение к Министерству внутренних дел, которое возглавляет Арсен Аваков. Аваков имеет давнишние связи с батальоном «Азов», с военизированной группировкой, использующей символы SS в качестве своих знаков отличия. Кроме того, эта группировка, наряду с несколькими другими, в начале войны на востоке были интегрирована в вооруженные силы и в Национальную гвардию. Критики обвиняют Авакова в использовании ее членов для запугивания оппозиционных средств массовой информации. Как заметил, по крайней мере, один комментатор, использование Национальной гвардии для борьбы с ультранационалистическим насилием, скорее всего, будет сложной задачей, если крайне правые группировки станут частью самой Гвардии.

Заместитель Авакова Вадим Троян был членом неонацистской военизированной организации «Патриот Украины», тогда как нынешний сотрудник Министерства внутренних дел Илья Кива — бывший член крайне правой партии «Правый сектор», у которого в Instagram много изображений бывшего итальянского фашистского лидера Бенито Муссолини — призывает к тому, чтобы «казнить» геев. А сам Аваков использовал группировку «Патриот Украины» для продвижения своих деловых и политических интересов в то время, когда он был губернатором в восточной Украине, а, став министром внутренних дел, он сформировал и вооружил экстремистский батальон «Азов» во главе с Андреем Билецким по кличке «Белый Вождь», призывавшим в крестовому походу против «возглавляемых семитами недочеловеков».

Подобным чиновникам не место в правительстве, основанном на верховенстве закона; они должны уйти. Если говорить в более широком плане, то правительство должно быть уверено в том, что сотрудники полиции получают подготовку в области прав человека, сфокусированную на улучшении выявления преступлений на почве ненависти, а также на наказании за их совершение. Те люди, которые демонстрируют свои связи с экстремистами или симпатию по отношению к ним, должны быть уволены.

В ходе получившего дурную славу инцидента журналистам удалось сделать снимок головорезов с татуировками в виде свастики — представители полиции тогда заявили, что это всего лишь претенденты на работу, пожелавшие немного поразвлечься. Кроме того, эти люди демонстрировали нацистское приветствие в одном из помещений полиции в Киеве. Такого рода вещи следует запретить, а для украинской демократии так же важно очистить правоохранительные органы от экстремистов, как и избавиться в рамках проводимой политики «люстрации» от коррумпированных чиновников времен правления бывшего президента Виктора Януковича.

Пока еще для Порошенко не поздно положить конец растущему чувству безнаказанности у представителей крайне правых группировок. Но он должен действовать уже сейчас.

Джош Коэн — бывший руководитель проектов Агентства США по международному развитию (USIAD). Он принимал участие в реализации проектов экономических реформ на территории бывшего Советского Союза.