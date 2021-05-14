WP: Україна може залишитись без підтримки, якщо вирішить вдатись до військової ескалації конфлікту з Росією

Україна може залишитись без військової підтримки Заходу, якщо вирішить вдатись до ескалації з Росією. Такі результати дослідження Лондонського королівського коледжу та Національної ліверморської лабораторії опублікував The Washingon Post.

В рамках дослідження, 46 колишніх та теперішніх посадовців США та Європи моделювали можливі сценарії дій США, НАТО та Росії, а 17 експертів оцінювали ці сценарії. Загалом, було напрацьовано 19 варіантів розвитку подій.

Дослідники зауважують - в цих сценаріях, Україна має початкову підтримку США та союзників, але, за різних варіантів розвитку подій, союзники очікуватимуть від Києва стриманості, але не надаватимуть військової підтримки. Вони, скоріше, збільшуватимуть зусилля із захисту власної території від російських нападів. В деяких випадках, НАТО та Росія ставали на порозі війни, але могли її уникнути. В цих сценаріях Росія військовим чином перемагала Україну.

Україна та Захід по-різному розуміють, що означає підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, зауважує Іванка Барзашка з Лондонського королівського коледжу. Вона вказує, що з точки зору України, напад може розглядатись як дії у відповідь, але військові сценаристи вважають - якщо Київ вдасться до військових дій, щоб спровокувати Росію, Захід навряд чи прийде на захист.

Раніше з оцінками можливого розвитку військового сценарію конфлікту виступив колишній адмірал ВМС США Джеймс Ставрідіс. В своїй статті для Bloomberg Ставрідіс зауважив, що найбільш ймовірним, на його думку сценарієм військової ескалації, є напад з боку Росії в Чорному морі. Ставрідіс зауважує, що такі дії викличуть різку реакцію США та НАТО, але зазначає, що Україна не підпадає під гарантії безпеки НАТО.

Голос Америки українською

https://ukrainian.voanews.com/a/Escalatsija-rosija-ukraina/5890565.html