WSJ: США сомневаются в том, что им стоит доверять России в украинском вопросе

Переговоры между США и Россией по вопросу о развертывании миротворческого контингента на востоке Украины превращаются для Вашингтона в проверку разумности попыток вести переговоры с Москвой.

Главный вопрос для многих западных дипломатов заключается в том, смогут ли они прийти к разумному соглашению с президентом России Владимиром Путиным и не является ли соглашение с Москвой сделкой с дьяволом.

На выходных, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности чиновники США и НАТО обсуждали предложение о развертывании миротворческой миссии с дипломатами, в том числе с представителями Украины и России. Некоторые американские чиновники в частном порядке призывали к осмотрительности и выражали обеспокоенность по поводу того, что Вашингтон направляется прямо в ловушку, расставленную г-ном Путиным.

Действующие и бывшие американские чиновники считают, что Россия не заинтересована в восстановлении мира на Украине. По их словам, миротворческие силы не помогут урегулировать конфликт, а скорее окончательно закрепят контроль России над восточными областями Украины.

В 2014 году Россия аннексировала Крымский полуостров, а затем отправила свои войска на восток Украины, чтобы они разожгли там сепаратистский бунт. С тех пор, по данным ООН, в этой войне погибло уже 10 тысяч человек. Мирное соглашение 2015 года требует установления перемирия между сторонами, однако в столкновениях между поддерживаемыми Россией ополченцами и украинской армией продолжают гибнуть люди.

В ходе встреч с западными дипломатами российские чиновники выражали готовность вести переговоры с США по вопросу о развертывании миротворческой миссии на востоке Украине. В сентябре Россия предложила ввести на Украину миротворцев, которые должны были защищать международную миссию, ведущую наблюдение за нарушениями условий перемирия вблизи линии соприкосновения между вооруженными силами Украины и пророссийскими ополченцами. Западные лидеры отвергли это предложение Москвы, потому что в соответствии с ним некоторые территории востока Украины переходили под постоянный контроль сепаратистов.

В своем встречном предложении, о котором впервые сообщило издание Wall Street Journal, США призвали к развертыванию миротворческого контингента численностью в 20 тысяч военных, которые должны были контролировать более обширную область, включая границу между Россией и Украиной, а также весь восток Украины. США и Россия обсуждали вопрос о том, должна ли это быть формальная миссия ООН или миссия, которой будет руководить коалиция стран.

Российские чиновники довольно оптимистично отзывались о вероятности заключения соглашения о поэтапном подходе.

Американские и западные чиновники — как те, которые поддерживают такое предложение, так и те, которые относятся к нему скептически — утверждают, что США должны соблюдать осторожность.

По словам бывших чиновников, Россия может попытаться замедлить или прервать процесс развертывания миротворцев, помешав им взять в свои руки контроль над украинской границей. По словам американских дипломатов, риски можно снизить, если в тексте этого предложения будет закреплено, что Россия не сможет препятствовать миротворцам до тех пор, пока в стране не будет восстановлен мир.

На конференции в Мюнхене бывшие американские дипломаты, работавшие при демократических и республиканских администрациях, усомнились в разумности текущих переговоров, на которых американскую сторону представляет Курт Волкер (Kurt Volker).

Бывший посол США в России Майк Макфол (Mike McFaul) привел пример Кипра, где миротворческие силы были развернуты в 1964 году. Эти силы до сих пор остаются там, и сторонам до сих пор не удалось заключить соглашение о воссоединении оккупированного Турцией севера с остальной частью страны.

«Скажите, какие в данном конкретном случае имеются факторы, из-за которых ситуация будет развиваться по иному сценарию, нежели на Кипре, где мы наблюдаем перманентный раскол?» — спросил г-н Макфол, обратившись к г-ну Волкеру.

Бывший дипломат Джон Болтон (John Bolton), занимавший при президенте Джордже Буше должность постоянного представителя США при ООН, отметил, что миротворческие миссии ООН как правило замораживают конфликты, а не помогают их урегулировать.

«Редко развертывание миротворческих контингентов приводит к иным результатам, кроме того, что они остаются навсегда», — сказал он.

По словам г-на Волкера, план развертывания миротворцев сработает только в том случае, если и украинцы, и россияне стремятся к восстановлению мира. Но, добавил он, предложение ввести миротворцев — это пока самая реальная возможность воплотить в жизнь мирное соглашение 2015 года.

«Лучшее, что мы можем сделать ради защиты людей, ради восстановления мира, — это развернуть там миротворческую миссию ООН, которая сможет положить конец конфликту», — сказал г-н Волкер.

На конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал делать никаких конкретных заявлений касательно предложения о развертывании миротворцев.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) обсудил предложение о развертывании миротворцев с г-ном Лавровым, президентом Украины Петром Порошенко и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем (António Guterres). На встрече с репортерами в субботу, 17 февраля, г-н Столтенберг отметил, что работа над планом развертывания миротворцев идет медленно, но ее необходимо продолжать.

«Я избегаю предубеждений, — сказал он. — Я считаю, что мы все должны без всяких предубеждений рассматривать различные способы преодоления существующих препятствий, а затем двигаться вперед».

По словам украинских чиновников, у них нет никаких претензий к плану американцев, но Россия вряд ли согласится с ним. В субботу г-н Порошенко сказал, что он поддерживает переговоры.

Нынешние дипломаты считают, что в ближайшее время появятся возможности для начала действий — в промежутке между президентскими выборами в России и окончанием Чемпионата мира по футболу, который состоится в России в июле.

Александр Вешбоу (Alexander Vershbow), бывший заместитель генерального секретаря НАТО, отметил, что план развертывания миротворческой миссии сработает только в том случае, если г-н Путин захочет избавиться от западных экономических санкций, введенных против России в 2014 году в связи с ее действиями на Украине.

«Он сработает, только если Путин решит, что он… действительно хочет стать частью международной группы лидеров, а не изгоем», — сказал г-н Вершбоу.

Джулиан Барнс

The Wall Street Journal, США