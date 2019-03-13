WSJ: США укрепляют военно-морские силы Украины, чтобы помешать планам России

В последнее время озабоченность вызывают новые попытки Москвы задушить экономику Украины за счет блокирования ее портов.

Соединенные Штаты оказывают поддержку военно-морским силам Украины, помогая ей таким образом противодействовать усилиям России, направленным на удушение экономики своего соседа и дестабилизацию его прозападного правительства посредством блокирования доступа к украинским портам.

Осуществляемая Соединенными Штатами подготовка специалистов и поставки оборудования помогают укрепить украинскую армию, которая уже в течение пяти лет втянута в конфликт с Россией, однако теперь озабоченность вызывают новые усилия Кремля на море, направленные на то, чтобы сдержать интеграцию Украины с Западом и сохранить ее в сфере российского влияния.

Россия задерживает проход коммерческих судов через узкий пролив между Черным морем и Азовским, на берегу которого расположены два важных украинских порта, откуда осуществляются поставки зерна и стали на мировые рынки. Российские вооруженные силы в ноябре прошлого года захватили и продолжают удерживать три украинских военных корабля и 24 члена их экипажей, а произошло это в тот момент, когда украинцы попытались пройти через Керченский пролив. Россияне по-прежнему удерживают моряков и корабли, несмотря на международные призывы их освободить.

Соединенные Штаты передают Киеву два катера Береговой обороны, а также готовы предоставить береговые радары Украине и еще трем ее соседям по Черному морю, о чем сообщили американские официальные лица. Кроме того, Соединенные Штаты помогают построить недалеко от Одессы морской оперативный центр для Украины, а также и планируют направлять военные корабли в ее порты.

"Все это не может поменять правила игры, однако подобные действия являются элементом сдерживания и делают более сложным для России нападение на Украину", - подчеркнул специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По словам американских официальных лиц, США могут направить дополнительные корабли Береговой охраны и летальное оружие для усиления военно-морских сил Украины, которая потеряла большое количество кораблей после российской аннексии Крыма в 2014 году.

Организация Североатлантического договора также готовит пакет мер для усиления своих позиций в акватории Черного моря, и, по сведениям из дипломатических источников, об этом будет объявлено в апреле на встрече министров иностранных дел 29 стран-членов альянса в Вашингтоне. Кремль обвиняет НАТО в наращивании военных сил и инфраструктуры в Черном море, а также в других местах вблизи российской границы.Соединенные Штаты планируют предоставить береговые радары Румынии и Болгарии, двум членам НАТО, а также Украине и Грузии, где Россия провела короткую войну в 2008 году. Эти системы будут управляться названными странами независимо друг от друга, однако обмен информацией может осуществляться. Военно-морские силы США тоже увеличили свое присутствие в Черном море в последние несколько месяцев, в том числе они провели совместные учения с Румынией, на территории которой находится американские противоракетные комплексы. Россия наращивает свое военное присутствие в Черном море с момента захвата Крыма - она направляет туда корабли, самолеты и ракетные системы для того, чтобы создать, как сказал глава военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко, "непотопляемый авианосец".

Россия с прошлого года препятствует доступу коммерческих судов в Азовское море. В мае она открыла автомобильно-железнодорожный мост через Керченский пролив, который оказался слишком низким для прохода некоторых судов. Российские власти с того момента начали задерживать суда в этом месте на часы, а иногда даже на дни, что наносит удар по коммерческим судам, направляющимся в украинские порты.

"План России состоит в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в таких расположенных на берегу Азовского моря городах как Мариуполь и Бердянск, остановив там экономическую активность, - подчеркнул в одном своем интервью украинский президент Петр Порошенко. - Это дестабилизирует ситуацию в области безопасности во всем регионе".

Высокопоставленные чиновники США и ЕС встретились с Порошенко 26 февраля на борту американского эсминца "Дональд Кук" (USS Donald Cook), находившемся с визитом в Одессе. Соединенные Штаты и Европейский союз планируют позднее в этом месяце ввести санкции против восьми российских чиновников и судей, санкционировавших захват и заключение под стражу украинских моряков.

Евросоюз фокусирует свое внимание на экономических мерах, направленных на оказание помощи юго-востоку Украины, который находится на передовой линии конфликта, в результате которого погибли более 10 тысяч человек, а перемещенными лицами стали свыше миллиона украинцев. Брюссель обсуждает с Киевом вопрос об инвестициях в инфраструктурные проекты, в том числе в автомобильные и железные дороги, целью которых является улучшение сообщения между крупными украинскими городами на юго-востоке с остальной страной. Евросоюз в следующем месяце открывает свое представительство в этом регионе, а также намерен предоставлять микрокредиты и открыть образовательные центры и центры профессиональной подготовки, сообщил Петер Вагнер (Peter Wagner), глава группы поддержки Украины в Европейской комиссии, исполнительном органе Евросоюза.

Обсуждаются также совместные меры, включая морские санкции, которые бы запретили российским военным кораблям и некоторым коммерческим судам заходить в западные порты. Однако отсутствие согласия по поводу того, насколько жестким должен быть ответ, пока не позволяет принять новые меры.

"Коллективно мы еще не имеем хорошего ответа", - сказал Джордж Кент (George Kent), заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам, в ходе работы форума по безопасности ранее в этом месяце.

Западные официальные лица говорят о том, что Кремль тщательно выверяет свое военное и экономическое давление на Украину, пользуясь при этом нежеланием некоторых европейских союзников принять более жесткие меры.

В августе Россия направила в международные воды мобильную буровую установку, захваченную в 2014 году, и она блокировала некоторым судам доступ в Одессу, отметил Кент.

"Мы обеспокоены тем, что тактика "салями", которую Путин применяет в этом регионе, не достигает того порога, который союзники могут воспринять как повод, требующий более жесткого ответа, - отметил Джон Манза (John Manza), заместитель по операциям генерального секретаря НАТО.

Хотя Порошенко с похвалой отзывается о поддержке со стороны Запада, некоторые украинские официальные лица считают, что ее недостаточно для изменения российского подхода.

"Санкции должны быть более жесткими - такими, чтобы сама Россия испытывала страх, - подчеркнул адмирал Воронченко. - Россия боится только силы".

Джеймс Марсон

В работе над этой статьей принял участие Лоуренс Норман (Laurence Norman) в Брюсселе.