WSJ: Украина добивается, чтобы США играли прямую роль в мирных переговорах

В понедельник министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинское правительство убеждает администрацию Трампа сыграть прямую роль в мирных переговорах по поводу Восточной Украины, сообщает The Wall Street Journal. "В частности, возможны трехсторонние переговоры с Москвой и Киевом о прекращении насилия", - отмечает журналист Лоренс Норман.

Климкин сообщил в интервью газете, что на прошлой неделе обсуждал эти идеи с президентом Трампом и вице-президентом Пенсом. Он сказал, что переговоры под руководством США могли бы идти по "параллельному пути", наряду с дипломатическими усилиями под руководством европейских стран.

"Климкин сказал, что его правительство хочет продолжения переговоров, но обсуждает с Вашингтоном возможное разделение труда, которое обеспечило бы прямую роль США", - сообщает газета.

"Разумеется, нам необходимо более активное участие США, чтобы надавить на Россию ради выполнения Минских соглашений, - сказал Климкин. - Но все мы понимаем, что без участия США - и особенно в сфере безопасности - (...) это будет как-то трудно урегулировать".

Корреспондент также приводит слова неназванного "чиновника Госдепартамента": "Президент Трамп недавно заявил, что его администрация намерена по-прежнему участвовать в урегулировании конфликта, и сделал упор на обязанности России выполнять Минские соглашения на практике в полном объеме. Администрация рассматривает варианты содействия" выполнению соглашений.