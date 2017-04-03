Я предложила несколько кандидатур своего преемника - Гонтарева

Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в случае отставки на этом посту она видит настоящего профессионала и не политика.

Об этом она сказала в интервью.

"На этой позиции должен работать настоящий профессионал, банкир, технократ, не политик. Таково мое видение, я уже предложила несколько кандидатур своего преемника. Но выбор, безусловно, за президентом", - сказала Гонтарева.

Она добавила, что выполнила свою миссию на посту главы НБУ.

"Я никогда не говорила, что буду работать в центральном банке всю жизнь. Я считаю, что свою миссию полностью выполнила", - отметила Гонтарева.

По ее словам, после своей отставки она возьмет время на отдых и проведет его с семьей.

По материалам УКРИНФОРМ