"Я прорвался через оцепление": Порошенко вспомнил о визите в Крым

Президент Петр Порошенко рассказал, как в 2014 году ездил в Крым и там его жизни угрожала опасность. Об этом он заявил на заседании суда по делу о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент LIGA.net.

"Считаю, что была непосредственная угроза моей жизни", - подчеркнул Порошенко.

"27 февраля 2014 года я пришел к главе Верховной Рады, исполняющему обязанности президента, Александру Турчинову с предложением вылететь в Крым и лично провести переговоры с депутатами Верховной Рады Крыма, чтобы остановить те разрушительные процессы, которые начались с попыткой объявления незаконного референдума", - сказал он.

Турчинов, по словам Порошенко выдал ему поручение, которое президент зачитал на суде: "Откомандировать народного депутата Петра Порошенко в Крым. Уполномочить Порошенко от имени ВР проводить консультации и переговоры по урегулированию и стабилизации в АР Крым".

Он сообщил, что получил информацию о том, что аэропорт Симферополь заблокирован войсками и людьми в гражданском, и будут проблемы с тем, чтобы попасть в город.

"Прилетев в Симферополь, я увидел людей, которые оцепили аэропорт... Журналисты с камерами стояли сразу за этой цепочкой. Несколько человек пытались меня остановить. Завязалась стычка. Я прорвался через оцепление. И когда вошел в зону съемки телекамер, они побоялись попадать в зону действия камер", - рассказал президент.

Он отметил, что рассказал журналистам о цели своего приезда. В частности, о готовности создать рабочую группу из депутатов Верховной Рады и парламента Крыма, чтобы решить все проблемные вопросы. Порошенко также сообщил, что договорился о встрече с председателем ВР Крыма Владимиром Константиновым. По словам Порошенко, последние 200-300 метров к зданию парламента он должен был пройти пешком, так как проехать машиной было невозможно.

"Я лично убедился в том, что Верховная Рада была закрыта. Не работала. Была окружена так называемыми маленькими зелеными человечками, военнослужащими регулярных сил РФ и цепочкой лиц в камуфляже, которые называли себя Крымской самообороной, но координировались офицерами спецслужб РФ", - сообщил он.

Порошенко также заявил, что как только журналисты начали его снимать, была отдана команда заблокировать его и применить физическое влияние.

"Я направился по другой улице к своей машине. В это время я был окружен сначала десятками, а потом сотнями людей. Часть из них была провокаторами, которые пытались ударить, надавить, угрожать мне. Часть людей встала на мою защиту. Я считаю, что в это время была непосредственная угроза моей жизни", - заявил он.

Президент дает показания в режиме видеоконференции на заседании суда по делу о госизмене беглого экс-президента Януковича. Он отвечает на вопросы суда, находясь в Администрации президента на Банковой.