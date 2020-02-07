"Я работаю исключительно с президентом напрямую",- Ермак

Издание "Новое время" попыталось разузнать о "конфликте" между помощником Зеленского и главой ОП Богданом. Первый решил не развивать тему.

Президент Владимир Зеленский лично определяет, где и как задействовать своего помощника Андрея Ермака по тому или иному вопросу. Об этом он рассказал в интервью журналу НВ.

Комментируя якобы конфликт между ним и главой Офиса президента Андреем Богданом, топ-чиновник сказал, что "некорректно" говорить о том, как распределяются их обязанности.

"Я работаю исключительно с президентом напрямую", - без подробностей подчеркнул Ермак.

СМИ с конца лета 2019 года пишут о конфликте в связке Ермак-Богдан по различным вопросам. В команде президента это, однако, время от времени опровергают.

9 сентября 2019 года LIGA.net сообщала, что Ермак владеет или имеет долю в более чем 20 компаниях разного рода бизнеса.

Адвокат Трампа Джулиани заявил в октябре-2019, что ему советовали "избегать" Богдана чьи связи с находящимся под следствием ФБР олигархом Игорем Коломойским могут быть токсичными для администрации США.

Ермак надеется, что в конце октября можно будет провести местный выборы "по всей стране", в том числе в ОРДЛО.

Он заявил в феврале-2020, что команда Зеленского хочет сделать из Донбасса "процветающий и успешный регион".

