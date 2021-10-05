Як має відбуватися відставка Голови Верховної Ради України

Народні депутати проголосували за відсторонення Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення двох пленарних засідань



Розмови про відставку Голови Верховної Ради тривають уже декілька місяців. Проте лише наприкінці вересня ініціатори такого рішення перейшли до активних дій. Спершу депутати з фракції «Слуга народу» ініціювали та зібрали 175 підписів за відкликання спікера, а вже на початку жовтня – відсторонили спікера від ведення засідань та внесли питання про відкликання до порядку денного парламенту.



5 жовтня народні депутати проголосували за відсторонення Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення двох пленарних засідань. За це рішення проголосувало 240 депутатів. 200 голосів за це рішення віддали у фракції «Слуга народу», 18 – у групі «Довіра», 16 – у групі «Партія «За майбутнє». По 3 голоси «за» дали позафракційні та депутати «Голосу». Ініціювали розгляд цього питання депутати «Слуги народу», груп «Довіра» та «Партія «За майбутнє».



У цей же день народні депутати проголосували за включення до порядку денного питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради України та доручили Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради у поточному році. За пропозицією лідера фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка це питання буде розглянуто в парламенті вже в четвер, 7 жовтня. Це рішення підтримало 246 депутатів. 211 голосів віддали депутати зі «Слуги народу», 16 – депутати групи «Довіра», 15 – групи «Партія «За майбутнє», 4 – позафракційні.



Зважаючи на це, «Опора» проаналізувала норми Регламенту Верховної Ради щодо того, як має відбуватися відкликання голови парламенту з посади. Зібрали відповіді на найбільш поширені запитання.

Підстава для відкликання



Спікер може бути в будь-який час відкликаний з посади на його прохання, а також може бути відкликаний у зв'язку з незадовільною його роботою на цій посаді, в тому числі у разі відсторонення від ведення пленарних засідань три і більше разів протягом однієї чергової сесії, або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків.

Хто може ініціювати



Пропозиції про відкликання Голови з посади можуть вноситися або Комітетом з питань регламенту або щонайменше 150 народними депутатами.

Хто веде засідання, коли розглядається питання відкликання



При розгляді питання про відкликання з посади спікера парламенту його веде Перший заступник (заступник) Голови Верховної Ради або обраний за процедурою (ad hoc) головуючий на пленарному засіданні з числа народних депутатів, який не підписав пропозицію про відкликання Голови Верховної Ради України.

Коли відбувається включення до порядку денного питання про відкликання



Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.

Чи потрібно Голові парламенту звітувати про зроблену роботу



Голова Верховної Ради України готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. Цей звіт та висновок Рахункової палати надаються народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду питання на пленарному засіданні.

Чи потребує попереднього розгляду в комітетах питання про відкликання



Ні.

Коли відбувається розгляд питання про відкликання



Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням щонайменше 150 депутатів включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.

Скільки часу триває обговорення відкликання



Загальний час щодо обговорення питання про відкликання визначається Верховною Радою.



Верховна Рада заслуховує доповідь представника народних депутатів, які ініціювали відкликання Голови Верховної Ради з посади, і відповіді доповідача на запитання; співдоповідь представника тимчасової слідчої комісії (у разі її створення) і відповіді співвідповідача на запитання; звіт Голови Верховної Ради України про його діяльність на цій посаді – до 30 хвилин (а в разі припинення повноважень за особистою заявою звіт не обов'язковий) та його відповіді на запитання.



Народні депутати мають право ставити запитання і брати участь у обговоренні питання. Головуючий на пленарному засіданні з урахуванням черговості запису на виступ надає рівні можливості для промовців, які виступають як за, так і проти особи, яка є Головою Верховної Ради України.

Як відбувається голосування та скільки голосів потрібно



Рішення Верховної Ради про відкликання Голови Верховної Ради з посади приймається шляхом відкритого поіменного голосування та має отримати щонайменше 226 голосів.

Висновок



Як бачимо, Регламент Верховної Ради не встановлює мінімального строку для включення до порядку денного сесії Верховної Ради розгляду питання про відкликання Голови Верховної Ради з посади. Законодавчо визначається лише максимальний строк, щодо розгляду цього питання до порядку денного сесії не пізніш як на десятий день після включення. В той же час, призначення 5 жовтня розгляду питання про відкликання на 7 жовтня фактично унеможливлює виконання частини 5 статті 76 Регламенту, щодо підготовки Головою Верховної Ради України і надання народним депутатам звіту про роботу та про виконання кошторису Верховної Ради, а також щодо надання висновку Рахункової палати не пізніш як за два дні до розгляду цього питання на пленарному засіданні Ради. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/yak-maje-vidbuvatisya-vidstavka-golo...