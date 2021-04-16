Як побачили переговори Зеленського, Макрона та Меркель у Франції

Про ставлення французів до України

Якщо чесно, у французькому суспільстві тема України і її конфлікту з Росією майже не обговорюється. Тобто є статус-кво. Причому, думки розділяються виходячи з того, як людина ставиться до Володимира Путіна і його політики в цілому. Перший варіант: Росія відібрала в України Крим і підтримує сепаратистів на Донбасі. Другий – Крим завжди хотів в Росію, а в Києві до влади прийшли націоналісти та русофоби.

Є ті, хто вважає, що Путін нічого не поважає і нікого не боїться, вірять, що він може розпочати війну з Україною. Інші вважають, що це просто демонстрація сили та що Путін – не дурень і не піде на затратну війну, яка загострить відносини з Заходом. Але в самому суспільстві дискусії нема.

Переговори Зеленського, Макрона і Меркель можуть вплинути на ситуацію поблизу кордонів України, але якщо Росія побачить в цьому свою вигоду.

Париж продовжує наполягати на своїй виключно дипломатичній участі. В Парижі вірять в “нормандський” процес. Але немає ознак, що французи та німці готові до конфронтації з Москвою. Тобто, ймовірні двосторонні домовленості, кооперація, спільні проєкти (з РФ). Повноцінний вступ України в ЄС, а тим більше в НАТО, поки виглядає дуже малоймовірним.

У Франції оптимістично оцінюють майбутнє переговорів щодо долі Донбасу в "нормандському" форматі. Але спостерігачі звичайно ж розуміють, що переговори в мертвій точці, і поки мало до чого привели.

Кремль, як і раніше, не вважає Україну незалежною державою, яка має право захищати свій суверенітет. З точки зору Кремля, в Києві сидять безвідповідальні люди, на повідку у Заходу. В офіційній пропаганді вкоренилося в кращому випадку презирство, в гіршому – неприязнь.

Щодо мети Володимира Путіна, який почав найбільше з 2014 року перекидання військ до кордонів України. Це – привернення уваги Вашингтона, це - поставити Зеленського на своє місце, нагадати, що він, Путін, вирішує долю Донбасу, а не Київ. Підвищити ставки з Америкою і ЄС. Дати надію населенню так званих “ДНР / ЛНР”, а так само "патріотам" всередині РФ, що Москва постоїть за своїх на Донбасі. Ну і, напевно показати, що так, війна можлива, якщо його на це "спровокують".

Ситуація у зоні бойових дій на Донбасі погіршилась з початку березня 2021-го. Так, 3 березня бойовики самопроголошеної “ДНР” заявили, що отримали дозвіл на застосування “упереджувального вогню на знищення” по позиціях Збройних сил України. Голова української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук назвав такі заяви зривом Мінських домовленостей.

1 квітня 2021-го Міноборони України повідомило, що Росія готує провокації та розширює військову присутність на окупованій території Донбасу. Того ж дня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що РФ перекидає війська до кордонів, оскільки по периметру "підвищена активність військ НАТО". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив Генеральну секретарку ОБСЄ Хельгу Шмід "про системне загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму".

12 квітня президент Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення. На його думку, Росія стягує війська, щоб "перевірити" Захід.

15 квітня США запровадили нові санкції проти Росії через втручання у вибори та кібератаки. Також американський лідер Джо Байден оголосив надзвичайну ситуацію у сфері нацбезпеки через дії Росії.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель щодо ескалації, викликаної зосередженням російських військ на кордоні з Україною.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емануель Макрон та президент України Володимир Зеленський закликали Росії відвести війська від українського кордону.

UA: Суспільне Новини

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