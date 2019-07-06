Як Винник втікав від журналістів через Поплавського: скандальне відео

Українському артистові Олегу Виннику довелося тікати від журналістів після агітаційного концерту на користь політичної партії співака Михайла Поплавський "Аграрна партія України".

Таку реакцію співака викликало питання про причетність лідера партії до прийняття "диктаторських законів" 16 січня. Відео з інцидентом було опубліковане виданням "Радіо Свобода" на сторінці Facebook. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Пане Олеже, скажіть будь ласка, ви знаєте, що пан Михайло причетний до диктаторських законам 16 січня? Він голосував за них" - двічі запитала журналістка, однак Винник разом із охороною швидко пішов.

"Закони про диктатуру" - пакет законопроектів, який був виставлений на голосування 16 січня 2014 року екс-президентом Віктором Януковичем і підписаний ним на наступний день. Зокрема, закони передбачали заборону на діяльність ЗМІ без держреєстрації, заборона на поширення "екстремістської діяльності", кримінальну відповідальність за наклеп, посилювалися регулювання діяльності громадських організацій і збільшувалася кількість законних підстав для їх заборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Винник заявив, що прийняв рішення підтримати "Аграрну партію" Михайла Поплавського.