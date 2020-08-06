Якби вибори відбувались у серпні до парламенту пройшли б чотири партії

Якби вибори до парламенту відбулися цієї неділі, то лідером була би знову партія чинного президента Володимира Зеленського "Слуга народу". За неї проголосували б 26% респондентів. Такі дані 6 серпня оприлюднила соціологічна група "Рейтинг". Загалом популярність президентської партії за рік скоротилася майже вдвічі. Однак "Слуги народу" все ще утримують пальму першості у парламент України.

"Слуга народу" лідирує у списку прохідних в парламент, згідно із останнім опитуванням

Рейтинг президентської партії за рік впав майже вдвічі

На другому місці партія "Опозиційна платформа - За життя" - за неї віддали б свої голоси 17,6%, на третьому - партія "Європейська солідарність" (15,7%). До парламенту також проходить партія Юлії Тимошенко "Батьківщина" - 10,4%. Бар'єр у 5% не долають: Радикальна партія - 4,8%, партія "Сила і честь" - 4,6%, Українська стратегія Гройсмана - 3,2%. По 3% голосів виборці віддали б за партію Шарія та ВО "Свобода".

Соціологи зазначаються, що лише половина опитаних цілком упевнені у своєму виборі, 38% - скоріше впевнені, 15% - не впевнені. При цьому відносно більше впевнені у своєму виборі прихильники партій "Європейська солідарність", партії Шарія та "Опозиційної платформи - За життя".