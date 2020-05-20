Якщо буде велика підтримка народу, подумаю про другий термін - Зеленський

Він додав, що на весь список обіцяних справ і результатів недостатньо буде одного терміну

Володимир Зеленський не виключає, що піде на другий термін президентом України. Про це він заявив під час прес-конференції у середу, 20 травня.

"Якщо буде велика підтримка народу України, я буду думати про другий термін. У мене є чим думати", - запевнив Зеленський.

Він додав, що на весь список обіцяних справ і результатів недостатньо буде одного терміну.

Також Зеленський переконаний, що згідно з результатами опитування, яке він не назвав, за нього зараз би проголосували 75% українців.

Нагадаємо, у своїй передвиборчій кампанії Зеленський неодноразово обіцяв і наголошував, що йде у президенти лише на одну каденцію.

20 травня 2020 року - рік, як Зеленський зачитав свою інавгураційну промову в кулуарах Верховної Ради, розпустивши після цього парламент 8-го скликання.

Сьогодні Зеленський не виключає, що розпустить і цю Раду з монобільшістю його партії "Слуга народу", якщо ті будуть голосувати не так, як треба.

5 Канал

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