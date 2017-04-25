"Ялтинский форум": украинские силовики открыли дело против иностранных участников

Правоохранители открыли дело о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцами, которые в течение 20-22 апреля 2017 года принимали участие в так называемом "III Международном экономическом форуме", который проходил в Ялте.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры АР Крым.

Силовики убеждены, что "иностранные граждане способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признания результатов незаконно проведенного "референдума" об отделении АР Крым от Украины и вхождения ее в состав Российской Федерации".

Прокуратура готовит международные поручения к странам, граждане которых приняли участие в "форуме" и нарушили законодательство Украины.

Напомним, что ранее МИД Украины направило в РФ ноту протеста в связи с проведением 20-22 апреля 2017 года так называемого "Ялтинского международного экономического форума" на временно оккупированной Российской Федерацией территории украинской Автономной Республики Крым и г.

Севастополь.

По материалам ark.gp.gov.ua